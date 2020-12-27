У Китаї підірвали 760-метровий міст

У китайській провінції Хунань висадили в повітря 760-метровий міст через закінчення терміну його експлуатації.

Як передає Укрінформ, відео вибуху опублікував місцевий канал New China TV.

Старий міст завдовжки 760 метрів у місті Чанша провінції Хунань став непридатний і небезпечний після безлічі ремонтних робіт. Поруч з ним побудували новий міст.

Оскільки новий міст був недавно введений в експлуатацію, було проведено контрольований вибух старої споруди - мосту не стало буквально за 10 секунд.