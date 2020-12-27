У Китаї підірвали 760-метровий міст
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Укрінформ
У китайській провінції Хунань висадили в повітря 760-метровий міст через закінчення терміну його експлуатації.
Як передає Укрінформ, відео вибуху опублікував місцевий канал New China TV.
Старий міст завдовжки 760 метрів у місті Чанша провінції Хунань став непридатний і небезпечний після безлічі ремонтних робіт. Поруч з ним побудували новий міст.
Оскільки новий міст був недавно введений в експлуатацію, було проведено контрольований вибух старої споруди - мосту не стало буквально за 10 секунд.