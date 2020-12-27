У США невідомий влаштував стрілянину в боулінгу — троє загиблих

У США в результаті стрілянини в боулінг-клубі міста Рокфорд штату Іллінойс троє людей загинули і ще троє дістали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Інцидент стався близько 19:00 в суботу, 26 грудня. Після прибуття поліції зловмисник ще знаходився у будівлі. Він відкривав вогонь як всередині закладу, так і на вулиці.

Зловмисника затримано і зараз він перебуває під вартою.

Потерпілих доставили в місцеву лікарню.

Зазначається, що серед потерпілих було як мінімум двоє підлітків.