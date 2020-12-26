Міжетнічна різанина в Ефіопії: бойовики вбили понад 200 осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.
Відомо, що в цьому регіоні часто відбуваються спалахи міжетнічного насильства.
Напад стався в селі Бекоджі в окрузі Булен.
Волонтер Мелесе Месфін повідомив агенції, що днями в регіоні поховали 207 жертв насильства та ще 15 осіб загинули зі сторони нападників.
Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед наступного дня направив федеральні війська до зони конфлікту. Військові вбили 42 озброєних особи, які звинувачувалися у нападі.
Як зазначається, вже понад 40 000 людей залишили свої домівки внаслідок бойових дій.
В Ефіопії триває конфлікт між центральним ефіопським урядом та «Народним фронтом звільнення Тиграю» (НФЗТ). Уряд Ефіопії на початку листопада звинуватив НФЗТ у нападі на військову базу. НФЗТ же вважає центральну владу Ефіопії нелегітимною. Фактично йдеться про громадянську війну: число загиблих вже рахується сотнями.
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