Британія заборонила кораблям залишати порт Дувр

В одному з найбільших морських портів Великої Британії — Дуврі — тимчасово заборонили кораблям вирушати у закордонні рейси у зв'язку із новим штамом коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт адміністрації порту.

"Через прикордонні обмеження у Франції доступ до поромного термінала в порту Дувра призупинено для всіх перевезень, що мають супровід, які залишають Британію, до подальшого повідомлення", - йдеться у заяві.

Пасажирів та осіб, які супроводжують вантажі, просять не приїжджати до порту. З урахуванням рішення влади Франції, в адміністрації зазначили, що обмеження діятимуть упродовж 48 годин з опівночі.

Заборона на морські рейси не поширюється кораблі, які перевозять вантажі без супроводу, а також на всі перевезення до Великої Британії (з урахуванням вже чинних обмежень на поїздки для туристів).

Як раніше повідомляло агентство, після рішення Франції закрити кордони, євротунель — підводне сполучення між Британськими островами та материковою частиною Європи теж виявилося закритим. Бельгія також закриває свої кордони як мінімум на 24 години, що також пов`язані з євротунелем.