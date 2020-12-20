На акціях протесту в Білорусі проходять затримання з побиттям

У Мінську та інших містах Білорусі відбуваються затримання на недільній акції протесту. Вже оприлюднено імена 10 затриманих.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ПЦ Вясна.

Більшість заарештованих - в Мінську. Відомо також ім'я затриманого в Гродно.

Затримання на акціях протесту в Білорусі / Фото: people.onliner.by

За інформацією порталу Tut.by, іноді силовики хапають і відвозять випадкових людей, які йдуть поодинці або парами. Затримання часто супроводжуються побиттям.

Сьогодні в Білорусі при протидії влади проходить чергова недільна акція протесту під назвою Марш народного трибуналу.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Режим Олександра Лукашенка, який оголосив себе переможцем виборів, але не був визнаний більшістю європейських країн, розв'язав кампанію жорстоких репресій проти учасників мирних протестів.

Фото: TUT.by