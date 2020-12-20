У центр Мінська перед черговим маршем силовики стягнули спецтехніку

У Білорусі опівдні 20 грудня відбудеться Марш народного трибуналу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Телеграм-каналі NEXTA-Live.

Також публікується список рекомендованих точок збору в Мінську і вулиць для «гуляння колон».

За інформацією Радіо Свобода, в різних районах Мінська з самого ранку люди збираються в колони й утворюють «ланцюжки солідарності».

Водночас порталу Tut.by читачі повідомляють про спецтехніку силовиків, стягнуту до різних точок збору в Мінську.

Крім того, в Мінську владою організований «пробіг тракторів».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Режим Олександра Лукашенка, який оголосив себе переможцем виборів, але не був визнаний більшістю європейських країн, розв'язав кампанію жорстоких репресій проти учасників мирних протестів.

Фото: TUT.by