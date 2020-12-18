Фіджі накрив потужний циклон, є загиблі

Фіджі накрив потужний циклон, є загиблі

Укрінформ
Потужний циклон "Яса", що накрив Фіджі у п’ятницю, спричинив загибель двох людей та пошкодження великої кількості житлових будівель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на прем’єр-міністра Фіджі Френка Байнімарами.

«Підтверджено два смертельних випадки. Загинув 45-річний чоловік в Лабасі (місто на Фіджі – ред.) та тримісячне немовля», - зазначив прем’єр.

Пориви вітру, які приніс шторм п’ятої категорії, сягали подекуди до 345 км на годину та спричинили масштабні повені на острові.

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Загалом внаслідок циклону влада острівної країни евакуювала близько 23 тис. осіб.

За словами Байнімарами, шторм «Яса» є ознакою «кліматичної надзвичайної ситуації» і разом із циклоном «Вінстон» став одним із найсильніших ураганів в історії країни.

Від циклону «Вінстон» у 2016 році загинуло більше 40 фіджійців, а також десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.

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