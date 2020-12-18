Фіджі накрив потужний циклон, є загиблі

Потужний циклон "Яса", що накрив Фіджі у п’ятницю, спричинив загибель двох людей та пошкодження великої кількості житлових будівель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на прем’єр-міністра Фіджі Френка Байнімарами.

«Підтверджено два смертельних випадки. Загинув 45-річний чоловік в Лабасі (місто на Фіджі – ред.) та тримісячне немовля», - зазначив прем’єр.

Пориви вітру, які приніс шторм п’ятої категорії, сягали подекуди до 345 км на годину та спричинили масштабні повені на острові.

Загалом внаслідок циклону влада острівної країни евакуювала близько 23 тис. осіб.

За словами Байнімарами, шторм «Яса» є ознакою «кліматичної надзвичайної ситуації» і разом із циклоном «Вінстон» став одним із найсильніших ураганів в історії країни.

Від циклону «Вінстон» у 2016 році загинуло більше 40 фіджійців, а також десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.