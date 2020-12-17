У Пенсильванії через снігову бурю загинули двоє людей

Двоє людей загинули в масштабній аварії за участю 60 автівок в американському штаті Пенсильванія через снігову бурю.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в місцевій поліції.

Зазначається, що аварія сталася на швидкісній трасі, а окрім двох жертв, багато учасників транспортної пригоди отримали різного ступеня поранення.

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Згідно з метеопрогнозами, у Пенсильванії прогнозують випадання до 60 сантиметрів снігу, а також вітри до 80 кілометрів за годину.

Раніше Укрінформ повідомляв, що в Японії через снігопади очікують лавини та скасовують потяги. В деяких північних регіонах країни за останній час випало від 130 до 150 сантиметрів снігу, що спричинило транспортний колапс.