Гілларі Клінтон закликає змінити виборчу систему Штатів

Ексдержсекретар Гілларі Клінтон вважає, що систему електорального коледжу на виборах президента й віцепрезидента США необхідно скасувати.

Про це Клінтон заявила у Твіттері після формального підтвердження колегією вибірників обрання Джо Байдена президентом США.

«Я вважаю, що необхідно скасувати систему електорального коледжу та обирати нашого президента всенародним голосуванням, як це робиться в інших (президентських – ред.) офісах», - написала вона.

I believe we should abolish the Electoral College and select our president by the winner of the popular vote, same as every other office.



But while it still exists, I was proud to cast my vote in New York for Joe Biden and Kamala Harris. pic.twitter.com/th9qebu9ka — Hillary Clinton (@HillaryClinton) December 14, 2020

Клінтон додала, що «гордо віддала свій голос у Нью-Йорку за Джо Байдена та Камалу Гарріс».

Як повідомлялося, Гілларі Клінтон у 2016 році поступилася Дональду Трампу на президентських виборах. Вона набрала на мільйон голосів виборців більше, але програла через непрямий порядок виборів у США - так звану систему електорального коледжу вибірників.

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У понеділок, 15 грудня, після оприлюднення результатів голосувань у Каліфорнії, кандидат у президенти США від демократів Байден отримав необхідну кількість голосів вибірників, аби його перемога була формально затверджена системою електорального коледжу.