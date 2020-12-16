Лідер республіканців у Сенаті США визнав перемогу Байдена

Голова республіканської більшості у верхній палаті американського Конгресу сенатор Мітч Макконнелл офіційно визнав перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Про це Макконнелл заявив під час виступу на засідання Сенату, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Електоральний коледж сказав своє слово, - зазначив Макконнелл. – Тож сьогодні я хочу привітати новообраного президента Джо Байдена".

Заява впливового сенатора є знаковою на тлі небажання чинного глави Білого дому, а також групи його прихильників у Конгресі не визнавати власної поразки.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 14 грудня члени електорального коледжу провели офіційне голосування, віддавши 306 голосів демократу Байдену. Для перемоги на виборах президента США кандидату необхідно набрати 270 голосів вибірників.