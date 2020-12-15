Білорусь планує створити власну COVID-вакцину

Білорусь має намір розробити свою вакцину від COVID-19, заявив Олександр Лукашенко, легітимність якого на посаді президента не визнають Україна та Євросоюз.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

На створення вакцини може піти 5 млн рублів (понад 1,9 млн доларів).

За словами Лукашенка, в Білорусі закуповуватимуть готову зарубіжну вакцину, налагодять виробництво російської, а також займуться розробкою власної.

«Я дуже радий, що наші вчені замахнулися на виробництво власної вакцини. Переконаний, що ми від цієї зарази (коронавірусу - ред.) нікуди не подінемося. Вона залишиться з нами, як грип. Значить, нам потрібна буде вакцина. Треба свою розробити, фахівці є», - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 грудня у світі у цілому підтвердили 73 млн 193 тис. 269 випадків коронавірусу, зокрема 1 млн 627 тис. 977 летальних.

У Білорусі, за даними сайту Worldometer, з початку пандемії зафіксували 162 тис. 148 випадків COVID-19, з них 1,2 тис. летальних. Одужало 139 тис. 785 осіб.