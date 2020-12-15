Частина судових позовів до Volkswagen щодо «дизельгейту» вдоволена не буде — ЗМІ

Подані після 2018-го року позови автовласників до концерну Volkswagen стосовно використання програмного забезпечення, яке дозволяло занижувати показники вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах автомобіля, швидше за все не будуть вдоволені.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на рішення Федеральної судової палати Німеччини пише Deutsche Welle.

Зазначається, що відповідно до ухваленого в понеділок рішення, термін давності стосовно так званого “дизельгейту” становить три роки.

“Про маніпуляції концерну Volkswagen з програмним забезпеченням автомобілів з дизельним двигуном стало відомо у вересні 2015-го року у результаті розслідувань, ініційованих владою США. Наприкінці вересня Volkswagen офіційно визнав, що на кількох мільйонах автомобілів, проданих по всьому світу, було встановлено програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати тестами на відповідність дизельних двигунів екологічним стандартам”, - нагадує DW.

Станом на літо цього року “дизельгейт” вже обійшовся Volkswagen у понад 30 млрд євро. Більша частина цих грошей була витрачена на штрафні санкції та компенсаційні виплати в США.

“У квітні 2020 року концерн заявив про укладення мирової угоди з 235 тисячами автовласників у Німеччині, в рамках якої їм будуть виплачені компенсації загальною сумою 750 млн євро”, - зауважує DW.

Нагадаємо: за даними ЗМІ у 2019-2020 роках до концерну Volkswagen в Німеччині було подано 9 тисяч позовів.