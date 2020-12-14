В Індії десятки тисяч фермерів протестують через «чорні закони»

Десятки тисяч протестуючих індійських фермерів закликали до другого за тиждень загальнонаціонального страйку, щоб домогтися скасування трьох нових законів про сільськогосподарську реформу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР .

На думку протестуючих, нові закони знизять ціни на урожай і скоротять доходи індійських фермерів.

Демонстранти розбили табори щонайменше на п'яти основних автомагістралях на околицях Нью-Делі і заявили, що не поїдуть, поки уряд не скасує так звані «чорні закони».

Організатори страйку також запланували на понеділок символічне голодування.

Читайте також: У Варшаві пройшла антиурядова демонстрація

Індійські фермери вже три тижні блокують шосе, що ведуть до столиці країни. Вони провели кілька раундів переговорів з індійським урядом, проте поки не змогли домовитися.