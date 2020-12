COVID-19 забрав життя прем’єра африканського королівства

Як повідомляє Укрінформ, про смерть політика повідомляється на сторінці уряду Есватіні у мережі Твіттер.

“Його Високоповажність помер сьогодні по обіді, перебуваючи під медичним наглядом у Південній Африці”, - йдеться у повідомленні.

Their Majesties announce the sad passing of His Excellency the Prime Minister Ambrose Mandvulo Dlamini. pic.twitter.com/6alMuSN8oo