COVID-19 забрав життя прем’єра африканського королівства

Прем’єр-міністр королівства Есватіні Амброз Мандвуло Дламіні помер від COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про смерть політика повідомляється на сторінці уряду Есватіні у мережі Твіттер.

“Його Високоповажність помер сьогодні по обіді, перебуваючи під медичним наглядом у Південній Африці”, - йдеться у повідомленні.

Their Majesties announce the sad passing of His Excellency the Prime Minister Ambrose Mandvulo Dlamini. pic.twitter.com/6alMuSN8oo — Eswatini Government (@EswatiniGovern1) December 13, 2020

Нагадаємо: про своє інфікування COVID-19 сам Дламіні повідомив ще 15 листопада, однак через два тижні стало відомо про його переведення в одну з лікарень на території Південно-Африканської республіки.

Додамо, що 52-річний Дламіні обіймав посаду прем’єр-міністр Есватіні з кінця 2018 року.

Фото: twitter.com/zonknews20