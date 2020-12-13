В Ірані сталася пожежа на нафтопроводі

В Ірані, у провінції Чахармахал та Бахтіарі, що на південному-заході країни, сталася пожежа на нафтопроводі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Türk.

«Тріщина в нафтопроводі спричинила пожежу в провінції Чахармахал та Бахтіарі в Ірані», - повідомив телеканал.

Пожежникам вдалося приборкати вогонь, після чого почався ремонт нафтопроводу. Було заявлено, що тріщина має великі розміри, тому ремонт займе якийсь час.

Через аварію стався витік нафти в сільській місцевості в районі Меянкух, людських жертв немає. Причина пошкодження нафтопроводу встановлюється.

Фото: АА