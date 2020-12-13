У 2021 році НАТО розгляне питання ПДЧ для Грузії

Саміт НАТО в 2021 році розгляне питання повернення до «політики відкритих дверей», в тому числі, питання надання Грузії Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Грузія Онлайн із посиланням на ексклюзивне інтерв'ю спецпредставника генсека НАТО з питань Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурая Першому каналу Грузії.

«У НАТО дійсно активно ведеться дискусія про політику відкритих дверей. Як ми порушуємо це питання, як ми втілюємо його в реальність, як ми допомагаємо нашим партнерам - це те, що додасть нам новий імпульс найближчими місяцями. Я впевнений, що політика відкритих дверей на саміті 2021 року буде одним із питань, що обговорюються під час підготовки комюніке саміту», - заявив спецпредставник генсека НАТО з питань Кавказу та Центральної Азії Джеймс Аппатурай в ексклюзивному інтерв'ю Першому каналу Грузії.

На питання, чи обговорюється в НАТО питання про активізацію політики відкритих дверей і передачу Плану дій щодо членства в НАТО Грузії, Аппатурай сказав, що говорити про політику відкритих дверей - непроста заява.

«Я, звичайно, не можу назвати точну дату передачі ПДЧ Грузії. Однак можу підтвердити, що тут, у НАТО, йде дійсно активна дискусія про політику відкритих дверей, і це не проста заява, яку ми робимо раз на три місяці», - сказав Аппатурай.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО в 2021 році на саміті Альянсу.

«Це стане практичним кроком і демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року», - сказав Таран, звертаючись до послів і військових аташе країн-членів НАТО, а також представників офісу НАТО в Україні.