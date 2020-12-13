Правозахисники публікують імена затриманих на акції протесту в Білорусі

Опубліковані імена 72 затриманих на недільній акції протесту у Мінську та інших містах Білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ПЦ Вясна.

Згідно з оприлюдненими даними, більшість затримано в Мінську. Відомі також імена затриманих у Смолевичах і в Бресті.

Раніше повідомлялося про затримання в різних районах Мінська, а також у Гомелі.

У Білорусі у неділю проходить чергова акція протесту - «Марш народного обвинувачення», спрямований проти репресій режиму Лукашенка щодо мирних демонстрантів і опозиції.

Як передавав Укрінформ, у суботу, 12 грудня, у різних районах Мінська і передмість білоруської столиці люди вийшли на не анонсовані акції протесту.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було проголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує використовувати репресії проти учасників мирних протестів.