«Марш народного обвинувачення»: у Білорусі розганяють і затримують протестувальників
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.
«На вулицях Мінська та інших населених пунктів стихійно утворюються колони протестувальників. З різних районів столиці надходять повідомлення про розгони - силовики масово затримують людей. Вранці в місті були помічені навіть водомети», - йдеться в повідомленні.
Менск, вуліца Жукоўскага. Адну дзяўчыну вядуць да бусіка зь дзясятак сілавікоў 👀 pic.twitter.com/a230IbrKjh— Радыё Свабода (@svaboda) December 13, 2020
Зокрема, зафіксовано затримання на масиві Південний захід, біля станції метро «Спортивна», на вулиці Жуковського, масові затримання на Городоцькій вулиці.
Радие Свабода також повідомляє про затримання у Гомелі.
У Білорусі в неділю опівдні стартував чергова акція протесту - «Марш народного обвинувачення», спрямований проти репресій проти мирних демонстрантів і опозиції з боку режиму Лукашенка.
Як передавав Укрінформ, у суботу, 12 грудня, в різних районах Мінська і передмісті білоруської столиці люди вийшли на неанонсовані акції протесту.
У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було проголошено Олександра Лукашенко. Влада країни продовжує використовувати репресії проти учасників мирних протестів.