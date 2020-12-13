«Марш народного обвинувачення»: у Білорусі розганяють і затримують протестувальників

На недільній акції протесту в Мінську силовики розганяють колони активістів, також відбуваються затримання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.

«На вулицях Мінська та інших населених пунктів стихійно утворюються колони протестувальників. З різних районів столиці надходять повідомлення про розгони - силовики масово затримують людей. Вранці в місті були помічені навіть водомети», - йдеться в повідомленні.

Менск, вуліца Жукоўскага. Адну дзяўчыну вядуць да бусіка зь дзясятак сілавікоў 👀 pic.twitter.com/a230IbrKjh — Радыё Свабода (@svaboda) December 13, 2020

Зокрема, зафіксовано затримання на масиві Південний захід, біля станції метро «Спортивна», на вулиці Жуковського, масові затримання на Городоцькій вулиці.

Радие Свабода також повідомляє про затримання у Гомелі.

У Білорусі в неділю опівдні стартував чергова акція протесту - «Марш народного обвинувачення», спрямований проти репресій проти мирних демонстрантів і опозиції з боку режиму Лукашенка.

Як передавав Укрінформ, у суботу, 12 грудня, в різних районах Мінська і передмісті білоруської столиці люди вийшли на неанонсовані акції протесту.

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У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було проголошено Олександра Лукашенко. Влада країни продовжує використовувати репресії проти учасників мирних протестів.