Єврокомісія представила нову концепцію протидії тероризму

Єврокомісія представила новий порядок денний ЄС у боротьбі з тероризмом, головним є передбачення та упередження терористичних актів, захист європейців від терористичних атак та активне реагування на такі ворожі дії.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у Комунікації (робочий документ Єврокомісії – ред.), представленій сьогодні на розгляд Європарламенту, Європейської Ради та інших євроінституцій. Документ оприлюднений на сайті Європейської комісії.

«Транснаціональна природа терористичних мереж вимагає потужного колективного підходу на рівні ЄС, який дозволить захистити наше плюралістичне суспільство, спільні цінності та європейський спосіб життя. Наші громадяни мають право почуватися в безпеці у себе в домівках та на вулицях, а також в інтернеті. Ключову роль у забезпеченні такої безпеки має відіграти ЄС. Це набуває ще більшої актуальності з огляду на те, що нині ЄС залишається на високому ступені терористичної тривоги», - йдеться у документі.

Серед головних загроз документ визначає джихадистські угруповання Ісламської держави ІДІЛ та Аль-Каїди, асоційовані з ними організації, екстремістські право- та ліворадикальні течії в Європі. Змінилася також природа терористичних атак – більшість із них здійснюється окремими особами, які намагаються атакувати найбільш велелюдні або дуже символічні місця. Не виключаються і більш підготовлені атаки із використанням сучасних технологій, безпілотних апаратів, елементів штучного інтелекту, хімічних, біологічних, радіоактивних і навіть ядерних матеріалів. На всі ці загрози ЄС має знайти відповідь вже найближчим часом.

З огляду на це, представлений сьогодні Єврокомісією новий антитерористичний порядок денний ЄС містить чотири головні напрямки діяльності.

Перший передбачає краще передбачення та прогнозування терористичних загроз в Європі. Ключовим елементом у цьому має стати чітка координація дій та інформаційний обмін між розвідувальними органами країн-членів, що має бути основою всієї майбутньої антитерористичної політики.

Другий напрямок – запобігання терористичним атакам. Головну роль у цьому мають відіграти заходи із зменшення радикалізації у суспільстві, протидія поширенню екстремістської ідеології, зміцнення стійкості громадянського суспільства у всіх країна-членах ЄС.

Третя мета – ефективний захист громадян за рахунок зменшення вразливості публічних місць або об’єктів, критично важливої інфраструктури, вдосконалення системи охорони зовнішніх кордонів та відповідних інформаційних систем, контроль за переміщенням осіб, причетних до терористичної діяльності, зокрема колишніх бойовиків, які намагаються повернутися до Європи.

Четвертий ключовий напрямок антитерористичної діяльності – здатність ЄС ефективно відповідати на терористичні атаки. Ключову роль у цьому мають відіграти європейські правоохоронні агентства Europol та Eurojust, які мають створити правове поле не лише для притягнення до відповідальності осіб, винних у терористичних нападах, а й для надання ефективної правової допомоги та захисту для людей, котрі стали жертвами терористичної діяльності.

У документі згадується і Україна, як держава, з якою ЄС має намір нарощувати співпрацю у боротьбі з тероризмом, зокрема, у протидії незаконному поширенню вогнепальної зброї.

«Партнери на Західних Балканах у сфері контролю над вогнепальною зброєю протягом наступних років будуть ширше залучатися до Європейської багатогалузевої платформи з протидії кримінальним загрозам (EMPACT). Єврокомісія продовжуватиме фінансову підтримку партнерам на Західних Балканах, для України і Молдови у виконанні плану дій ЄС із запобігання контрабанді вогнепальної зброї», - йдеться в антитерористичному порядку денному ЄС.

Загроза тероризму є реальною, небезпечною та зростаючою. Протидія цій загрозі потребує від ЄС колективних зусиль. Для узгодження такої роботи Єврокомісія у своїх структурах створить посаду антитерористичного координатора, до повноважень якого належатиме координація різних напрямків політики ЄС та відповідного фінансування антитерористичної діяльності, сприяння ширшій взаємодії між країнами-членами, між відповідними правоохоронними агенціями ЄС і Європарламентом.

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Як повідомлялося, 10 жовтня лідери Франції, Німеччини, Нідерландів та Австрії, а також президенти Євроради та Єврокомісії обговорили боротьбу з тероризмом у Європі. Метою переговорів була координація заходів у протидії насильницькому екстремізму та тероризму після серії терористичних нападів в країнах ЄС, зокрема, у Франції та в Австрії. Розробка таких заходів, а також посилення транскордонного співробітництва між правоохоронними органами та зміцнення охорони зовнішніх кордонів ЄС належить до компетенції країн-членів ЄС. Антитерористичний порядок денний ЄС, що був представлений Єврокомісією 9 грудня, має на меті посилити ефективну координацію такої діяльності та виведення її на якісно новий рівень.