Кількість жертв паводків у Таїланді зросла до 29

Унаслідок швидких паводків та зсувів ґрунту, які упродовж останніх двох тижнів тривають на півдні Таїланду через проливні зливи, загинули 29 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на звіт Департаменту попередження та пом’якшення наслідків стихійних лих Таїланду пише Сіньхуа.

Зазначається, що більшість загиблих втонули під час швидкого підтоплення у провінції Нахон Сі Самарат.

“Загалом 555 194 помешкань в 4 130 селах 11 південних провінцій були серйозно підтоплені та пошкоджені під час злив, що тривали з 25 листопада по 8 грудня”, - йдеться у матеріалі.

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Наразі місцева влада намагається перемістити жертв паводків на узвишшя, забезпечивши їх їжею, питною водою та притулком.

Фото: EPA\UPG