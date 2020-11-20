Паводки в Індонезії зруйнували більше тисячі помешкань
Укрінформ
Унаслідок паводків на індонезійському острові Ява без даху над головою залишилося близько 4 тисяч осіб.
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на рятувальну службу Індонезії пише Сіньхуа.
Зазначається, що паводки накрили 46 поселень й зумовили відселення 3811 людей. Негода також призвела до загибелі двох місцевих жителів.
За інформацією влади, паводки були спричинені зливами, які тривають у регіоні з вівторка та переповнили ріки.
“У деяких селах вода вже почала відступати, зате в інших її рівень лише піднімається”, - стверджує Сіньхуа.
Для евакуйованих осіб було розгорнуто польову кухню та виділено товари першої необхідності.