Паводки в Індонезії зруйнували більше тисячі помешкань

Унаслідок паводків на індонезійському острові Ява без даху над головою залишилося близько 4 тисяч осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на рятувальну службу Індонезії пише Сіньхуа.

Зазначається, що паводки накрили 46 поселень й зумовили відселення 3811 людей. Негода також призвела до загибелі двох місцевих жителів.

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За інформацією влади, паводки були спричинені зливами, які тривають у регіоні з вівторка та переповнили ріки.

“У деяких селах вода вже почала відступати, зате в інших її рівень лише піднімається”, - стверджує Сіньхуа.

Для евакуйованих осіб було розгорнуто польову кухню та виділено товари першої необхідності.