Прем’єр Молдови захворів на COVID-19

Прем’єр-міністр Молдови Іон Кіку отримав позитивний результат аналізу на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на слова радника з питань комунікацій прем’єр-міністра Молдови Боріса Гареа пише Сіньхуа.

Зазначається, що прем’єр-міністр вирішив здати аналіз на COVID-19 через появу симптомів, характерних для недуги, й отримав позитивний результат.

“Гареа не розкрив інших деталей стосовно стану прем’єра, однак відзначив, що глава уряду продовжить виконувати свої обов’язки, працюючи віддалено”, - йдеться у матеріалі.

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Кіку в понеділок провів робочу зустріч із президентом Ігорем Додоном й спікером парламенту Зінаїдою Гречаною.

Упродовж останньої доби у Молдові було виявлено 1709 нових випадків інфікування COVID-19. Від початку пандемії недугу виявили у 119 204 людей, вона забрала 2460 життів у країні із населенням у 3,5 млн.

Фото: TASR/Henrich Mišovič