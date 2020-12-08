Венецію затопило через помилку у прогнозі – не запустили дамбу

Велика частина італійського міста Венеція опинилася підтопленою, попри наявність захисної системи шлюзів та дамби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Corriere della Sera.

Зазначається, що на ранок вівторка рівень води у Венеції піднявся на 137 см, внаслідок чого значна частина міста опинилася під водою.

Систему мобільних шлюзів Mose, яка одного разу вже успішно врятувала місто від затоплення - вперше після свого запуску, цього разу не запустили через помилку в прогнозі.

Очікувалося, що рівень води підніметься на 120 см, тоді як активація системи запускається у разі 130 см і більше. Але коли стали зрозумілим реальні масштаби припливу, запускати дамбу було вже запізно.

Цього разу повіньу Венеції була менш руйнівна, аніж 187-сантиметровий приплив, що залив Венецію в листопаді минулого року.

Як повідомлялось, від сильних злив та негоди наразі потерпає цілий ряд регіонів Італії – від північних районів (зокрема – гірський курорт Фопполо у Бергамо) до Риму, Лаціо (в регіоні оголошено червоний рівень попередження) та Кампанії