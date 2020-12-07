В Іраку ліквідували п’ятьох терористів ІДІЛ

Авіаудари міжнародної коаліції знищили в Іраку п’ятьох терористів ІДІЛ.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заяву Спільного оперативного командування Іраку пише Сіньхуа.

“Ґрунтуючись на запиті Спільного оперативного командування Іраку, літаки міжнародної коаліції завдали ударів по саду поблизу міста Ясріб, що у 80 км на північ від Багдаду. Унаслідок цього було зруйновано сховки й вбито п’ятьох бойовиків”, - йдеться у матеріалі.

За інформацією місцевих правоохоронців, одним із п’яти вбитих був керівник місцевого угрупування ІДІЛ.