У Франції на акції проти нових повноважень поліції вийшли 52 тисячі осіб

В акціях протесту, що проходять у Франції через закон про безпеку, беруть участь понад 52 тисяч осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BFM TV.

За даними МВС, на вулицях Парижа знаходяться 5 тис. протестувальників.

Протести 5 грудня відзначилися зіткненнями між поліцією і протестуючими.

Спірний законопроєкт передбачає, зокрема, офіційний дозвіл поліції використовувати інформацію з безпілотників або застосовувати під час розслідувань відео, зняте самими поліцейськими. Правозахисники розцінюють це як вторгнення в приватне життя громадян.

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Крім того, документ забороняє публікацію зображень облич співробітників поліції або будь-яких інших даних, що викривають особу вартових правопорядку.