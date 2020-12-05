У Франції на акції проти нових повноважень поліції вийшли 52 тисячі осіб
Укрінформ
В акціях протесту, що проходять у Франції через закон про безпеку, беруть участь понад 52 тисяч осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BFM TV.
За даними МВС, на вулицях Парижа знаходяться 5 тис. протестувальників.
Протести 5 грудня відзначилися зіткненнями між поліцією і протестуючими.
Спірний законопроєкт передбачає, зокрема, офіційний дозвіл поліції використовувати інформацію з безпілотників або застосовувати під час розслідувань відео, зняте самими поліцейськими. Правозахисники розцінюють це як вторгнення в приватне життя громадян.
Крім того, документ забороняє публікацію зображень облич співробітників поліції або будь-яких інших даних, що викривають особу вартових правопорядку.