У Конгресі США підтримали легалізацію марихуани

Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, що виключає канабіс (марихуану) зі списку заборонених речовин на федеральному рівні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC.

Голосування пройшло в п'ятницю, 4 грудня. На підтримку законопроєкту проголосували 228 депутатів нижньої палати, 164 - проти.

Для набрання чинності документ повинен бути схвалений Сенатом. Однак, на думку експертів, це малоймовірно, тому що на цей час більшість у Сенаті належить республіканцям, які проти законопроєкту.

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Як повідомляє Укрінформ, минулого місяця жителі американських штатів Нью-Джерсі й Аризона на виборах проголосували за легалізацію використання марихуани для рекреаційного лікування.

Починаючи з 1996 року 33 американських штати й округ Колумбія дозволили медичну марихуану, 11 штатів схвалили її використання з рекреаційною метою, а 16 штатів декриміналізували зберігання марихуани вдома.