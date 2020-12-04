Переможцем Global Teacher Prize 2020 став учитель з Індії

Індійський вчитель Ранджитсінх Дісейл отримав премію Global Teacher Prize 2020, ставши найкращим вчителем світу в цьому році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Global Teacher Prize 2020.

Сільський вчитель, який працює в індійській початковій школі для дівчат Zilla Parishad, отримав винагороду за те, що змінив шанси у житті багатьох молодих дівчат.

Вплив від роботи Ранджитсінха був надзвичайно великим, адже зараз у селі немає підліткових шлюбів, а дівчата відвідують школу на 100%. Також школу нещодавно нагородили найкращою школою району, коли 85% її учнів здобули найвищі оцінки на щорічних іспитах.

Більш того наразі одна дівчина із села закінчила університет, що до приїзду Ранджитсінха залишалося неможливою мрією.

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Ранджитсінх створив ніщо інше, як революцію у використанні підручників із QR-кодом по всій Індії. Його школа була першою в штаті Махараштра, яка представила їх. Після подання пропозиції та успішного пілотного проєкту, у 2017 році Міністерство освіти штату оголосило, що вони запровадять підручники з QR-кодом по всьому штату для всіх класів.

Зазначається, що Ранджитсінх також отримав 1 мільйон доларів США, проте вирішив поділитися половиною своїх призових грошей з іншими лауреатами, які увійшли до першої десятки фіналістів. Таким чином кожен із дев'яти його колег отримає по більш як 55 тисяч доларів.

Як повідомляв Укрінформ, 3 жовтня вчитель історії та громадянського суспільства з села Заліщики Тернопільської області Василь Дяків став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020.