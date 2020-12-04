Мін’юст США звинуватив Facebook у дискримінації американських фахівців

«Компанія відмовилася розглядати чи наймати на понад 2,6 тисяч посад кваліфікованих та доступних американських працівників, і замість цього зарезервувала робочі місця із середньою річною зарплатою $156 тис. для негромадян США», - наводить видання формулювання американського Мін’юсту.

При цьому у адміністрації Трампа підкреслили, що компанія на додачу сприяє оформленню іноземцям «зелених карт».

Скарга Міністерства юстиції стала одним із останніх проявів тиску з боку адміністрації Трампа на інтернет-гігантів, а також скарг з боку глави Білого дому та його прихильників, що Facebook, Twitter і Google цензурують їхні висловлювання.

Компанія Facebook у цьому зв’язку заявила, що співпрацює з Міністерством юстиції США.