Давоський форум через пандемію можуть провести у Сінгапурі

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, зазначається, що організатори ВЕФ-2021 наразі планують провести форум у швейцарському Люцерні, проте через невизначеність у зв’язку з пандемією коронавірусу в Європі вони також розглядають й альтернативні місця.

За словами речника Міністерства торгівлі й промисловості Сінгапуру, остаточне рішення ще не було ухвалене.

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Організатори форму своєю чергою планують до Різдва визначитися з місцем наступного Всесвітнього економічного форуму.

Як повідомляв Укрінформ, Всесвітній економічний форум (ВЕФ) щороку у січні проходить у швейцарському Давосі. У 2021 році цей захід, за попередніми даними, планують провести 18-21 травня у місті Люцерн через пандемію.