Капітана згорілого біля Каліфорнії судна обвинуватили у смерті 34 осіб

Капітану судна для підводного плавання, яке згоріло торік біля узбережжя Каліфорнії, висунули обвинувачення в ненавмисному вбивстві 34 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

В обвинувальному висновку говориться, що капітан Джеррі Нел Бойлан став причиною загибелі людей «через свою неправомірну поведінку, недбалість і неувагу до своїх обов'язків».

Прокуратура стверджує, що у 67-річного капітана не було нічного наглядача, а також він не проводив пожежних навчань, як того вимагає закон.

Очікується, що капітан здасться владі пізніше. Як зазначає видання, кожне обвинувачення в ненавмисному вбивстві моряків тягне до 10 років позбавлення волі.

Пожежа на 23-метровому судні Conception біля узбережжя Санта-Барбари сталася 2 вересня 2019 року. Внаслідок пожежі загинуло 33 пасажири й один член екіпажу, що спали на момент інциденту під палубою. Капітану Бойлану і ще чотирьом членам екіпажу вдалося врятуватися.

Розслідування Національної ради з безпеки на транспорті США встановило, що пожежа почалася в районі середньої палуби, де заряджалися літій-іонні батареї, але що саме викликало загоряння, було неясно.

Фото: GETTY / VENTURA COUNTRY FIRE DEPARTMENT