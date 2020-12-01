У США утилізують десантний корабель, який горів чотири дні

Військово-морські сили США вирішили списати й утилізувати десантний корабель USS Bonhomme Richard, який зазнав значних пошкоджень під час пожежі влітку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За словами військових, унаслідок пожежі було пошкоджено близько 60% корабля.

Відновлення військового судна може коштувати від 2,5 до 3,2 млрд доларів і тривати від 5 до 7 років.

Зазначається, що у ВМС також розглядали можливість переобладнати корабель в інший тип судна, наприклад госпіталь, проте, за попередніми підрахунками, це коштувало б понад 1 млрд доларів, тобто більше, ніж будівництво нового аналогічного корабля.

Саме тому військові вирішили списати й утилізувати десантний корабель, на що потрібно близько 30 млн доларів та від 9 до 12 місяців роботи.

Читайте також: Пожежа на десантному кораблі США тривала чотири доби

Новий десантний корабель коштує 4,1 млрд доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, у липні американські пожежники змогли лише на четвертий день загасити пожежу на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard, який знаходиться на військово-морській базі в Сан-Дієго. Щонайменше 63 рятувальники постраждали.