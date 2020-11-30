Три події світу. Заокеанський транзит, примара Polexit та пастка для Лукашенка

Три події світу. Заокеанський транзит, примара Polexit та пастка для Лукашенка

Укрінформ
Дональд Трамп погодився на передачу влади Джо Байдену. Польщею блукає примара Polexit. Лукашенко відчуває зростаючий тиск з боку Кремля

Хоча офіційного оголошення переможця президентських перегонів у США ще не відбулося, сумнівів у тріумфі Джо Байдена практично не залишилося. Він представив ключових членів своєї команди, серед яких Тоні Білнкен, який має посісти посаду державного секретаря, та Джейк Салліван, майбутній радник з питань національної безпеки. Обидва працювали у адміністрації Барака Обами, проте буде помилкою вважати, що Джо Байден перебуватиме під монопольним впливом 44-го президента США. До речі, про готовність Дональда Трампа залишити Білий дім свідчить і помилування його колишнього радника Майкла Флінна. Кажуть, що на черзі Пол Манафорт. Використання у останні тижні каденції права на помилування – традиція для Сполучених Штатів, хоча кожного разу у ній знаходять різноманітні вади.

Фото: Facebook/Joe Biden
Фото: Facebook/Joe Biden

У Польщі спостерігається цілеспрямований інформаційний вибух на ґрунті євроскепсису, який не притаманний переважній більшості поляків. Проте спекуляції навколо Polexit (аналогія з Brexit очевидна) навряд чи випадкові: вони  мають на меті наголосити на рішучості Польщі та Угорщини не допустити ухвалення бюджету ЄС з прив’язкою розподілу коштів до «верховенства права». На цій рішучості, зокрема, наголосив і Матеуш Моравецький під час перемовин з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.  Втім, є ще одна причина: дискусія про можливий вихід Польщі з ЄС має змінити вектор суспільного дискурсу, який після рішення Конституційного трибуналу про заборону абортів став тривожним для правлячої партії «Право і справедливість».

Олександр Лукашенко продовжує діяти у своєму репертуарі. Шукає ворогів Білорусі серед її сусідів (цікаво, що його отруйні випади все частіше спрямовуються проти України), обіцяє боротися проти біло-червоно-білої символіки, наголошує на доцільності поглиблення відносин з Росією. Проте у останньому є певні нюанси: темпи інтеграції з РФ помітно відрізняються від обіцяних Лукашенком Путіну. І килимові візити російських високопосадовців до Мінська лише засвідчують намагання Кремля нагадати Лукашенку про необхідність дотримуватися слова. Однак той не поспішає прощатися з владою, хоча і пообіцяв: після ухвалення нової Конституції Білорусі президентом вже не буде. Певної пікантності цій ситуації додало зізнання Світлани Тихановської, яка в інтерв’ю Радіо Свобода відзначила, що не має намірів балотуватися в президенти.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Перше фото Epa-Efe та з відкритих джерел

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