Трамп підтвердив, що піде з Білого дому, якщо Байдена визнають переможцем

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що залишить Білий дім у день інавгурації, 20 січня, якщо Колегія вибірників визнає демократа Джо Байдена переможцем.

Про це Трамп заявив під час відеоконференції у четвер, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Звичайно, і ви це знаєте", - відповів він на запитання, чи піде він з Білого дому, якщо члени електорального коледжу проголосують за Байдена.

Водночас, він зауважив: вибірники «зроблять помилку», якщо все ж визнають перемогу демократа.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп категорично відмовляється визнавати перемогу на президентських виборах демократа Джо Байдена. За попередніми результатами, після голосувань 3 листопада Байден має 306 голосів вибірників проти 232 у Трампа. Для перемоги на виборах глави Білого дому кандидат має набрати 270 голосів вибірників.