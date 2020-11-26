Принц і принцеса Швеції захворіли на COVID-19

Принц Швеції Карл Філіп і його дружина принцеса Софія отримали позитивний тест на коронавірус (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За даними Королівського двору Швеції, подружжя почувається добре.

У представництві також додали, що впродовж сьогоднішнього дня також протестують короля Карла XVI Густафа, королеву Сільвію, кронпринцесу Вікторію та її чоловіка принца Даніеля.

Зазначається, що принц Швеції Карл Філіп посідає четверте місце в черзі на трон.

Читайте також: Король Іспанії пішов на карантин

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 листопада у світі зареєстрували 60 720 993 випадків коронавірусу, зокрема, 1 426 841 летальний випадок, а 42 032 104 особи видужали.