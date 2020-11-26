Південь Індії накрив циклон «Нівар», евакуювали десятки тисяч осіб

Потужний тропічний циклон «Нівар» накрив південь Індії, в результаті чого загинуло щонайменше п’ятеро осіб, а влада евакуювала десятки тисяч жителів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Циклон «Нівар» обрушився в четвер вранці на південний штат Тамілнад із сильним вітром, швидкість якого сягала до 130 км на годину.

Циклон приніс із собою сильні дощі, які спричинили повені на деяких вулицях міста Ченнаї.

Місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше п’ять смертей у Ченнаї та його околицях через повалення дерев, потоплення та ураження електричним струмом.

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У штаті Тамілнад уряд уже оголосив надзвичайний стан, десятки тисяч людей залишили свої домівки та переїхали до центрів допомоги.

Транспортне сполучення призупинене. У деяких районах введені обмеження, щоб люди не могли збиратися на вулиці.

Як відомо, в 2015 році масштабні повені в Ченнаї через сильні дощі та переливи річок спричинили повну зупинку міста.