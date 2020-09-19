Через повені у Греції загинули двоє людей

Через повені у Греції загинули двоє людей

Укрінформ
Середземноморський тропічний циклон «Іанос», що обрушився на Грецію, призвів до потопів на півдні і в центрі країни, дві людини загинули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kathimerini.

За даними метеослужби Національної обсерваторії Афін, очікується, що "Іанос" переміститься на південь, а потім на південний схід країни, і його вплив поступово обмежиться південними частинами країни.

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Судячи з поточних даних, проходження циклону через Аттику не створило серйозних проблем, які передбачав раніше в суботу заступник міністра цивільного захисту Нікос Хардаліас.

В даний час шторми сильніші в районі Коринфа. Місцеві пожежники отримали 16 дзвінків з проханням відкачати воду із затоплених будинків.

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