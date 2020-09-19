Через повені у Греції загинули двоє людей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kathimerini.
За даними метеослужби Національної обсерваторії Афін, очікується, що "Іанос" переміститься на південь, а потім на південний схід країни, і його вплив поступово обмежиться південними частинами країни.
Good morning my friends ❗❗❗— Thomas Dimitrakopoulos (@thomasdimitrako) September 18, 2020
This is happening now#Weather #Greece #storm pic.twitter.com/0zKL1sr4of
Судячи з поточних даних, проходження циклону через Аттику не створило серйозних проблем, які передбачав раніше в суботу заступник міністра цивільного захисту Нікос Хардаліас.
Ελληνόπυργος Καρδίτσας σήμερα το πρωί. Ευτυχώς δεν υπάρχουν απώλειες η διασώσεις, όμως πολλά σπίτια έχουν πλημμυρίσει και η πλατεία με τα 2 καφενεία έχουν καταστραφεί. pic.twitter.com/eEQcj4iPHd— Dimitris (@dimitris1395) September 19, 2020
В даний час шторми сильніші в районі Коринфа. Місцеві пожежники отримали 16 дзвінків з проханням відкачати воду із затоплених будинків.