Через повені у Греції загинули двоє людей

Середземноморський тропічний циклон «Іанос», що обрушився на Грецію, призвів до потопів на півдні і в центрі країни, дві людини загинули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kathimerini .

За даними метеослужби Національної обсерваторії Афін, очікується, що "Іанос" переміститься на південь, а потім на південний схід країни, і його вплив поступово обмежиться південними частинами країни.

Судячи з поточних даних, проходження циклону через Аттику не створило серйозних проблем, які передбачав раніше в суботу заступник міністра цивільного захисту Нікос Хардаліас.

Ελληνόπυργος Καρδίτσας σήμερα το πρωί. Ευτυχώς δεν υπάρχουν απώλειες η διασώσεις, όμως πολλά σπίτια έχουν πλημμυρίσει και η πλατεία με τα 2 καφενεία έχουν καταστραφεί. pic.twitter.com/eEQcj4iPHd — Dimitris (@dimitris1395) September 19, 2020

В даний час шторми сильніші в районі Коринфа. Місцеві пожежники отримали 16 дзвінків з проханням відкачати воду із затоплених будинків.