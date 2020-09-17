У Греції оголосили надзвичайну ситуацію через циклон

У Греції оголосили надзвичайну ситуацію через циклон "Янос"

Укрінформ
У восьми регіонах на заході Греції оголосили режим надзвичайної ситуації у зв'язку з наближенням потужного середземноморського циклону «Янос».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Ekathimerini.

За словами заступника міністра цивільного захисту Нікоса Хардаліаса, надзвичайний стан оголошено в муніципалітетах Ілія, Ахая, Етолія і Акарнанія, Мессенія та островах Ітака, Кефалонія і Закінф.

Метеорологи попередили, що потужний циклон може призвести до сильних злив, граду, затоплень, падіння дерев і зсувів.

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Раніше влада Греції оголосила штормове попередження через циклон «Янос». В п’ятницю й суботу цей же циклон очікується на решті території материкової Греції та можливо на острові Крит.

Минулого тижня в Греції, в районі Афін, вирували лісові пожежі, яким сприяли сильні вітри. Пожежникам вдалося загасити полум’я та не допустити серйозних наслідків.
Фото з сайту Ekathimerini

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