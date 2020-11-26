Помер експрезидент Світового банку Вульфенсон

Колишній президент Світового банку, який 10 років очолював цю інституцію, Джеймс Вульфенсон помер у своєму будинку в Нью-Йорку цієї середи на 87-у році життя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

Його син Адам Вульфенсон повідомив, що причиною смерті батька стали ускладнення від пневмонії.

Як відомо, Джеймс Вульфенсон народився 5 грудня 1933 року в австралійському Сіднеї в єврейській родині, яка емігрувала в роки Великої депресії з Англії. Американським громадянином він став у 1980 році.

До приходу в банк Вульфенсон почав свою кар’єру в якості інвестиційного банкіра, паралельно займаючись питаннями розвитку і світової економіки. Офіційно вступив на посаду президента Світового банку 1 червня 1995 і займав її до 31 травня 2005 року.

За словами чинного керівника Світового банку Девіда Мелпаса, на цій посаді Вулфенсон приділяв особливу увагу зниженню рівня бідності, а також подвоїв зусилля в боротьбі з корупцією. Також, як наголосив Мелпас, він перетворив групу Світового банку, збільшивши децентралізацію і зробивши організацію більш відкритою і прозорою.

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