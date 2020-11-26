Помер експрезидент Світового банку Вульфенсон
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.
Його син Адам Вульфенсон повідомив, що причиною смерті батька стали ускладнення від пневмонії.
Як відомо, Джеймс Вульфенсон народився 5 грудня 1933 року в австралійському Сіднеї в єврейській родині, яка емігрувала в роки Великої депресії з Англії. Американським громадянином він став у 1980 році.
До приходу в банк Вульфенсон почав свою кар’єру в якості інвестиційного банкіра, паралельно займаючись питаннями розвитку і світової економіки. Офіційно вступив на посаду президента Світового банку 1 червня 1995 і займав її до 31 травня 2005 року.
За словами чинного керівника Світового банку Девіда Мелпаса, на цій посаді Вулфенсон приділяв особливу увагу зниженню рівня бідності, а також подвоїв зусилля в боротьбі з корупцією. Також, як наголосив Мелпас, він перетворив групу Світового банку, збільшивши децентралізацію і зробивши організацію більш відкритою і прозорою.
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