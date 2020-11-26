Поблизу Канарських островів затонуло судно з мігрантами: семеро загиблих

Щонайменше семеро людей потонуло поблизу Канарських островів у результаті аварії шлюпки, яка перевозила африканських мігрантів.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на місцеві рятувальні служби пише Сіньхуа.

“Рятувальники підтвердили, що урятували 28 людей й виявили 7 тіл зі шлюпки, що перевернулася всього за кілька метрів від берега”, - йдеться у матеріалі.

Рятувальна операція досі триває, оскільки ще залишається вірогідність знайти живих.

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Трагедія трапилася після того, як у вівторок понад 300 мігрантів на кількох малих суднах та шлюпках висадилися на узбережжі Канарських островів, припливши з Північної Африки.

За підрахунками іспанських ЗМІ, лише цього року на Канарських островах висадилися понад 18 тисяч незаконних мігрантів.