Поблизу Канарських островів затонуло судно з мігрантами: семеро загиблих
Укрінформ
Щонайменше семеро людей потонуло поблизу Канарських островів у результаті аварії шлюпки, яка перевозила африканських мігрантів.
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на місцеві рятувальні служби пише Сіньхуа.
“Рятувальники підтвердили, що урятували 28 людей й виявили 7 тіл зі шлюпки, що перевернулася всього за кілька метрів від берега”, - йдеться у матеріалі.
Рятувальна операція досі триває, оскільки ще залишається вірогідність знайти живих.
Трагедія трапилася після того, як у вівторок понад 300 мігрантів на кількох малих суднах та шлюпках висадилися на узбережжі Канарських островів, припливши з Північної Африки.
За підрахунками іспанських ЗМІ, лише цього року на Канарських островах висадилися понад 18 тисяч незаконних мігрантів.