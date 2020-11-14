У Середземному морі за три дні загинули понад 100 мігрантів

Щонайменше 100 мігрантів загинули за останні три доби у Середземному морі при спробі дістатися європейського континенту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

За даними Міжнародної організація з міграції (МОМ), тільки вчора були виявлені тіла 74 мігрантів біля західного узбережжя Лівії після того, як їхнє судно затонуло у Середземному морі. Берегова охорона й рибалки змогли врятувати 47 осіб. Всього на борту судна перебувало 120 людей.

Через декілька годин в організації Лікарі без кордонів повідомили про загибель ще 20 людей також біля узбережжя Лівії.

У середу загинули ще шестеро мігрантів після того, як човен із понад сотнею людей на борту затонув біля лівійського узбережжя.

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Згідно з цифрами МОМ, з початку цього року у центральній частині Середземного моря загинуло 575 людей, проте ймовірно, що в реальності ця цифра є значно вищою.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня біля узбережжя Сенегалу вибухнуло і затонуло рибальське судно з мігрантами, щонайменше сотня людей, імовірно, загинула.