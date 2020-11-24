В Ізраїлі потужні зливи призвели до повеней
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Укрінформ
Рясні дощі та штормова погода спричинили повені у кількох районах Ізраїлю.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Watchers.
Зазначається, що рясні опади в Ізраїлі тривали з п'ятниці, 20 листопада, до неділі, 22 листопада. У деяких частинах країни протягом доби випало до 230 мм опадів, що перевищує середньомісячний показник на 70 мм.
У країні також значні перебої з електропостачанням.
У багатьох будинках затоплені підвальні приміщення та нижні поверхи. Це призводить до коротких замикань і аварійних відключень електрики.
Фото з сайту mivzaklive.co.il