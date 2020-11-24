США підпорядкували сухопутні війська в Європі та Африці єдиному командуванню

США підпорядкували сухопутні війська в Європі та Африці єдиному командуванню

Укрінформ
Сухопутні війська збройних сил Сполучених Штатів об'єднали в єдину структуру європейське і африканське командування – USAREUR-AF.

Про це повідомляє новостворена USAREUR-AF, дислокована у німецькому Вісбадені, передає власний кореспондент Укрінформу.

Командування Сухопутних військ США у Європі та Африці очолив генерал Крістофер Каволі.

Нова командна структура повинна забезпечити ефективніше виконання стратегічних і оперативних завдань Сухопутних військ США в Європі та в Африці.

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Колишнє африканське командування нині трансформовано у Південно-Європейську бойову групу Сухопутних військ США, відповідальну за Африку (SETAF-AF).

Пояснюється, що таке рішення є не простим об’єднанням штабів, а оптимізацією військових можливостей на європейському і африканському театрах дій, які тісно пов’язані у питаннях безпеки та економіки.

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