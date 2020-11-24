Мічиган офіційно затвердив перемогу Байдена
Як повідомляє CNN, це надає Байдену 16 голосів вибірників штату, передає Укрінформ.
«Це практично позбавляє президента Дональда Трампа будь-якої можливості у його спробах скасувати результати виборів через юридичні позови», - зауважує телеканал.
При цьому зазначається, що за рішення проголосувало три з чотирьох членів комісії, яка визначає результати виборів, у тому числі два демократа й один представник Республіканської партії. Ще один однопартієць Трампа утримався.
За остаточними результатами підрахунку бюлетенів, Джо Байден випередив чинного главу Білого дому на 2,8% голосів.
Нагадаємо, компанія Дональда Трампа продовжує оскаржувати перемогу Джо Байдена на президентських виборах в Аризоні, Вісконсіні й Пенсильванії.