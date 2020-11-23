Суд у Грузії відправив під арешт обвинуваченого у захопленні заручників
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Перший канал Грузії.
Суддя задовольнив клопотання прокуратури.
Адвокати вимагали для нього заставу в розмірі 1000 ларі (8,5 тис. грн).
Як повідомлялося, 20 листопада у Тбілісі, на проспекті Церетелі №12, до будівлі мікрофінансової організації ТОВ «Мікро Бізнес Капітал» увірвався озброєний чоловік, який взяв у заручники 19 осіб, які знаходилися в будівлі.
Під час нападу Зурабішвілі озвучив ряд соціальних і політичних вимог: відміна азартних ігор, зниження ставки по банківських кредитах до 7%, зниження цін на медикаменти. При цьому він наполягав, щоб парламент Грузії зібрався та ухвалив усі відповідні законодавчі зміни.
За підсумками тригодинних переговорів з нападником, поліцейським вдалося звільнити всіх заручників, а сам Зурабішвілі здався. Під час проведення операції ніхто не постраждав.
Левану Зурабашвілі пред'явлено обвинувачення в захопленні заручників. Також у справі призначено психіатричну експертизу.
Слідство ведеться згідно з ч.2 ст. 144 КК Грузії, підпункт «г».