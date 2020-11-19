Через ураган Йота у Центральній Америці загинули понад 30 осіб

Жертвами наслідків потужного урагану «Йота», який накрив Центральну Америку, стали вже понад 30 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Ураган «Йота» 5 категорії накрив узбережжя Нікарагуа з поривами вітру швидкістю 249 км/год. Ураган приніс із собою повені та зсуви ґрунту в регіоні.

Більшість загиблих була зафіксована саме у цій країні. Також дві смерті підтверджені в Панамі та одна в Сальвадорі. У Колумбії влада заявила, що двоє людей загинули під час шторму, який накрив її карибські острови.

Загалом близько 160 тисяч жителів Нікарагуа та ще 70 тис. гондурасців були змушені евакуюватися до тимчасових притулків.

Аеропорт міста Сан-Педро-Сула у Гондурасі був повністю затоплений.

Як повідомляв Укрінформ, "Йота" є вже рекордним 30-м ураганом, що сформувався в Атлантичному океані цьогоріч.

Раніше тропічний шторм «Ета» забрав життя чотирьох людей у США, ще кількох шукають рятувальники.

Фото: metro.us