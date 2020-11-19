Ізраїль відкрив вогонь по військових об'єктах Хезболли у Дамаску

Десятеро сирійських військових та урядових бійців загинули під час ізраїльських обстрілів військових об’єктів у Дамаску.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини пише Сіньхуа.

Зазначається, що цілями ізраїльських ударів були позиції підрозділів протиповітряної оборони й склади іранських бійців та членів Хезболли на півдні й південному заході Дамаска.

Серед загиблих було троє сирійських військових й п’ятеро іранських бійців. Двоє інших жертв були, вірогідно, з Іраку та Лівану.

Нагадаємо: упродовж сирійської кризи Ізраїль завдав сотні авіаударів по іранських цілях в Сирії, а також по транспортних конвоях зі зброєю для Хезболли — ліванського угрупування, підтримуваного Іраном.