Ізраїль завдав удару по військових об'єктах в аеропорту Дамаска

Сирія повідомила про загибель трьох своїх солдатів в результаті ракетної атаки Ізраїлю по пов'язаних з Іраном цілях в Сирії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Ізраїль провів ракетні удари по по військових цілях, що належить елітним силам Ірану «Кудс» і сирійських збройних силах після того, як ізраїльські військові виявили придорожні бомби вздовж кордону на Голанських висотах.

Офіційний представник ізраїльських збройних сил підполковник Джонатан Конрікус заявив, що удари були завдані по іранському військовому штабу в Сирії в аеропорту Дамаска.

Сирійські державні ЗМІ з посиланням на неназваного військового чиновника заявили, що в результаті обстрілу загинуло троє солдатів і ще одного поранено. Вони також повідомили, що сирійські засоби ППО збили частину ізраїльських ракет до того, як вони вразили ціль.

Як нагадує видання, протягом багатьох років Ізраїль завдав сотні ударів по зв'язаних з Іраном військових об'єктах у Сирії, проте рідко визнає або обговорює такі операції. Ізраїль вважає Іран своєю найбільшою загрозою і заявляє, що не потерпить створення постійної військової присутності Ірану в Сирії, особливо поблизу її кордонів.