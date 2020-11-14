ЗМІ повідомили про ліквідацію в Ірані одного з лідерів «Аль-Каїди» - Тегеран заперечує
Про це передає Укрінформ з посиланням на американські та іранські ЗМІ.
Так, напередодні NYT, посилаючись на представників розвідки, написало про те, що один з лідерів терористичної організації «Аль-Каїда» був убитий ізраїльськими агентами на прохання США.
За інформацією видання, якийсь Абдулла Ахмеда Абдулла, відомий під псевдонімом Абу Мухаммад аль-Масрі, був обвинувачений у причетності до нападів на американські посольства в Африці в 1998 році. У Тегерані 7 серпня, в річницю нападу на американські дипмісії, двоє людей на мотоциклі застрелили аль-Масрі та його доньку, вдову Усами бен Ладена.
Однак офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде заперечує цей факт, спростовуючи будь-яку присутність членів цього угруповання в країні. Як передає ІРНА, він заявив, що "час від часу Вашингтон і Тель-Авів, прагнучи уникнути відповідальності за злочинну діяльність угрупування Аль-Каїди та інших терористичних груп у регіоні, передають помилкову інформацію засобам масової інформації".