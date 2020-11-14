ЗМІ повідомили про ліквідацію в Ірані одного з лідерів «Аль-Каїди» - Тегеран заперечує

Американське видання The New York Times повідомило, що в Ірані на початку серпня вбили одного з лідерів «Аль-Каїди», однак Тегеран спростовує цю інформацію.

Про це передає Укрінформ з посиланням на американські та іранські ЗМІ.

Так, напередодні NYT, посилаючись на представників розвідки, написало про те, що один з лідерів терористичної організації «Аль-Каїда» був убитий ізраїльськими агентами на прохання США.

За інформацією видання, якийсь Абдулла Ахмеда Абдулла, відомий під псевдонімом Абу Мухаммад аль-Масрі, був обвинувачений у причетності до нападів на американські посольства в Африці в 1998 році. У Тегерані 7 серпня, в річницю нападу на американські дипмісії, двоє людей на мотоциклі застрелили аль-Масрі та його доньку, вдову Усами бен Ладена.

Однак офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде заперечує цей факт, спростовуючи будь-яку присутність членів цього угруповання в країні. Як передає ІРНА, він заявив, що "час від часу Вашингтон і Тель-Авів, прагнучи уникнути відповідальності за злочинну діяльність угрупування Аль-Каїди та інших терористичних груп у регіоні, передають помилкову інформацію засобам масової інформації".