До Філіппін наближається новий тайфун, тисячі людей евакуюють

Уряд Філіппін наказав у середу тисячам жителів східних прибережних районів евакуюватись через наближення тайфуну «Вамко».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.

Очікується, що тайфун дістанеться філіппінського острова Полілло у середу, 11 листопада, ввечері.

«Вамко» принесе стійкі вітри зі швидкістю 125 кілометрів на годину та поривами до 155 км/год. Це 21-й тропічний шторм, який накриє Філіппіни цього року.

За словами мера Полліло Крістіни Боске, у цьому зв’язку мешканцям прибережних районів було наказано покинути свої домівки. Однак забезпечення запобігання поширенню COVID-19 в евакуаційних центрах залишається проблемою.

Після Філіппін «Вамко» рушить до центральної частини В'єтнаму.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у листопаді унаслідок тайфуну "Гоні" на Філіппінах, щонайменше 10 людей загинули, ще троє зникли безвісти.

Новий тайфун обрушився на Філіппіни лише за тиждень після того, як тайфун «Молаве» дістався того ж регіону та став причиною смерті 22 осіб, а також затопив низинні села та сільгоспугіддя, а потім перемістився через Південно-Китайське море до В'єтнаму.

Фото: gulf-times.com