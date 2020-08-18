На Філіппінах стався потужний землетрус, є руйнування

Епіцентр землетрусу залягав в морі на глибині 30 км. Унаслідок поштовхів в прибережному районі зруйнувалися деякі будинки та майно. Інформації про жертви та постраждалих немає.

За даними Сейсмологічного агентства Філіппін, землетрус не створив загрозу цунамі, однак ризик повторних підземних поштовхів залишається.

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Жителі міста Катайнган повідомили, що це був найсильніший землетрус в цьому районі за останній час: меблі і речі в будинках тряслися і падали, а стіни будівель вкрилися тріщинами, деякі впали.

Філіппіни з населенням 107 мільйонів осіб розташовані на "вогняному кільці" - поясі вулканів, які оточують Тихий океан.

Як повідомляв Укрінформ, на заході Грузії у ніч проти неділі стався землетрус магнітудою 3,2.